Кокорин и Мамаев рассказали, как спать на шконке

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, что уже привыкли к тюремному быту. Они отбывают срок за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года.

- У меня в камере были ребята, которые спали только наверху. И какие бы места ни освобождались на нижнем ярусе, они отказывались туда "переезжать", – приводит слова Мамаева "Московский комсомолец".

– Я спал в "Бутырке" на нижнем, сейчас на верхнем. В общем никакой разницы, – добавил Кокорин.

– Как спиться на шконке? Да нормально. Матрас, подушка есть. Где и было действительно неудобно, так это в "столыпине".

Ноги забрасывать в тюрьме не приветствуется. Про задеть по лицу – у меня, кстати, было такое в Бутырке. Там один сосед во сне пару раз меня нечаянно ударил. В колонии все спят обычно мертвецким сном и не шевелятся, потому что тут устаешь на работе и свежий воздух, – заключил Мамаев. ​