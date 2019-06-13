Кокорин должен выйти на свободу в декабре, Мамаев - в ноябре

Таблица сроков пребывания футболистов в заключении. Фото Таблица сроков пребывания футболистов в заключении., "СЭ"

Стало известно, сколько осталось провести за решеткой форварду "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

Александр Кокорин проведет в заключении еще 179 дней. Согласно приговору суда, он должен отсидеть в общей сложности 548 дней. Часть срока он, как и остальные фигуранты дела, провел в СИЗО. На свободу он выйдет 9 декабря нынешнего года

Мамаев должен выйти на свободу через 148 дней. Согласно решению суда, срок его наказания составил 517 дней. Он будет освобожден 8 ноября нынешнего года.

Брат Александра Кирилл Кокорин должен отсидеть еще, 180,5 дней, детский тренер Александр Протасовицкий - 149,5 дней. Они выйдут на свободу, соответственно, 10 декабря и 9 ноября.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале

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