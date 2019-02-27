Когда вернется Фернанду? Отвечает врач клиники

Врач отделения физиотерапии и спортивной реабилитации римской клиники "Вилла Стюарт" Джанфранко Лизитано рассказал о ходе восстановления полузащитника "Спартака" Фернанду. Хавбек выбыл из строя из-за рецидива воспаления сухожилия.

– Фернанду проходит у нас интенсивный курс лечения, – цитирует официальный сайт "Спартака" Лизитано. – Он включает в себя комплекс физиотерапевтических процедур, занятия в тренажерном зале и бассейне, введение обогащенной плазмы в место повреждения под контролем УЗИ, ударно-волновую терапию в специальном режиме и другие мероприятия.

– У Фернанду рецидив осенней травмы – или это новое повреждение?

– На основании данных МРТ и УЗИ, которые мы выполнили в клинике, можно говорить о том, что это скорее не рецидив, а свежее повреждение мышцы бедра. Оно возникло рядом с рубцовыми изменениями от предыдущей травмы. К сожалению, это довольно частая ситуация для профессиональных спортсменов. Здесь важно не торопиться, выдержав необходимые сроки и проведя весь комплекс необходимых лечебных мероприятий.

– Когда игрок сможет вернуться к полноценным тренировкам?

– По нашим оценкам, курс лечения продлится от двух до трех недель. После этого Фернанду сможет начать тренироваться под контролем фитнес-тренеров без особого риска.