Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как относится к конкуренции с «Зенитом». После восьми туров команды набрали равное количество очков и лидируют в турнирной таблице.

— Получается не думать о матче с «Зенитом», который будет через тур, и готовится именно к следующему матчу с «Тамбовом»?

— Мы всегда идем от игры к игре. Не думаем о том, что будет в конце месяца или через две недели. Каждый соперник важен.

— Готов ли все-таки «Спартак» донести эту перчатку до «Зенита»?

— Честно, я не люблю громкие заявления. Отношусь к этом нейтрально. «Спартак» всегда бьется за самые высокие места. Перчатка? Посмотрим, сделаем все возможное для этого.

— Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что ее только ткут...

— Ткут? Ничего, когда прилетит, тогда и увидим. (Артем Калинин)