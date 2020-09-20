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«Когда прилетит, тогда и увидим». Кутепов — о перчатке «Спартака» для «Зенита»

20:15
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как относится к конкуренции с «Зенитом». После восьми туров команды набрали равное количество очков и лидируют в турнирной таблице.

— Получается не думать о матче с «Зенитом», который будет через тур, и готовится именно к следующему матчу с «Тамбовом»?

— Мы всегда идем от игры к игре. Не думаем о том, что будет в конце месяца или через две недели. Каждый соперник важен.

— Готов ли все-таки «Спартак» донести эту перчатку до «Зенита»?

— Честно, я не люблю громкие заявления. Отношусь к этом нейтрально. «Спартак» всегда бьется за самые высокие места. Перчатка? Посмотрим, сделаем все возможное для этого.

— Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что ее только ткут...

— Ткут? Ничего, когда прилетит, тогда и увидим. (Артем Калинин)

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