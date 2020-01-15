Когда Ларссон после травмы возобновит тренировки в «Спартаке»? Отвечает Тедеско

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью клубному телевидению отметил, что у форварда команды Джордана Ларссона наблюдается положительная динамика восстановления. Нападающий получил травму 9 января в товарищеском матче за сборную Швеции против Молдавии (1:0), впервые забив за национальную команду.

— Ларссон в данный момент травмирован и не тренируется, — рассказал Тедеско. — Динамика восстановления положительная и надеемся, что в ближайшее время он вернется в строй.

В этом сезоне 22-летний форвард сыграл за «Спартак» в 17 матчах, в которых забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.