Когда Ларссон после травмы возобновит тренировки в «Спартаке»? Отвечает Тедеско
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью клубному телевидению отметил, что у форварда команды Джордана Ларссона наблюдается положительная динамика восстановления. Нападающий получил травму 9 января в товарищеском матче за сборную Швеции против Молдавии (1:0), впервые забив за национальную команду.
— Ларссон в данный момент травмирован и не тренируется, — рассказал Тедеско. — Динамика восстановления положительная и надеемся, что в ближайшее время он вернется в строй.
В этом сезоне 22-летний форвард сыграл за «Спартак» в 17 матчах, в которых забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.
? Доменико Тедеско: «Главная задача в Абу-Даби — сбор данных»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 15, 2020
Главный тренер красно-белых — об итогах первого дня сборов в ОАЭ ??https://t.co/tbeCCFdaqN#Спартак #КрасноБелыеСборы?? pic.twitter.com/RoYKSjRN6z