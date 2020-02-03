Клинтон Н'Жи вернулся в общую группу «Динамо»
17:34
Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи вернулся к работе в общей группе, сообщает официальный Twitter клуба.
28 января камерицнец получил повреждение в товарищеском матче с «Лехией» (0:2).
Московская команда проводит сбор в Турции. 5 февраля «Динамо» сыграет товарищеский матч с «Венспилсом».
? Клинтон Н'Жи вернулся к работе в общей группе ?? Пока ещё с ограничениями ?? pic.twitter.com/9HUWbHZ6X9— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 3, 2020
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