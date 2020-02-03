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Клинтон Н'Жи вернулся в общую группу «Динамо»

17:34
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Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи вернулся к работе в общей группе, сообщает официальный Twitter клуба.

28 января камерицнец получил повреждение в товарищеском матче с «Лехией» (0:2).

Московская команда проводит сбор в Турции. 5 февраля «Динамо» сыграет товарищеский матч с «Венспилсом».

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