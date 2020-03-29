Клементе Родригес: «Карпин и Лаудруп — отличные тренеры»
07:31
Экс-защитник «Спартака» Клементе Родригес поделился мнением о Валерии Карпине и Микаэле Лаудрупе. Ранее они возглавляли московскую команду.
— У нас были очень хорошие отношения, — сказал аргентинец в подкасте Futbol Bajo Cero. — Они говорили по-испански, и это было плюсом. Они были хорошими людьми и относились к нам очень хорошо. Например, когда мы попросили разрешения снова увидеть семью, они нас поняли. Знали о нашем отсутствии и дали нам два или три дня на поездку в межсезонье.
Они очень хорошо знали, чего хотят. Они были отличными игроками, отличные тренеры.