Экс-защитник «Спартака» Клементе Родригес поделился мнением о Валерии Карпине и Микаэле Лаудрупе. Ранее они возглавляли московскую команду.

— У нас были очень хорошие отношения, — сказал аргентинец в подкасте Futbol Bajo Cero. — Они говорили по-испански, и это было плюсом. Они были хорошими людьми и относились к нам очень хорошо. Например, когда мы попросили разрешения снова увидеть семью, они нас поняли. Знали о нашем отсутствии и дали нам два или три дня на поездку в межсезонье.

Они очень хорошо знали, чего хотят. Они были отличными игроками, отличные тренеры.