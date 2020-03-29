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Клементе Родригес: «Карпин и Лаудруп — отличные тренеры»

07:31
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Экс-защитник «Спартака» Клементе Родригес поделился мнением о Валерии Карпине и Микаэле Лаудрупе. Ранее они возглавляли московскую команду.

— У нас были очень хорошие отношения, — сказал аргентинец в подкасте Futbol Bajo Cero. Они говорили по-испански, и это было плюсом. Они были хорошими людьми и относились к нам очень хорошо. Например, когда мы попросили разрешения снова увидеть семью, они нас поняли. Знали о нашем отсутствии и дали нам два или три дня на поездку в межсезонье.

Они очень хорошо знали, чего хотят. Они были отличными игроками, отличные тренеры.

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