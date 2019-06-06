Классон - лучший футболист "Краснодара" в сезоне 2018/2019

Полузащитник Виктор Классон признан лучшим футболистом "Краснодара" в сезоне 2018/2019, информирует официальный сайт "быков". Он набрал 22,3 процента голосов от общего числа принявших участие в опросе среди болельщиков клуба.

Вторым в голосовании финишировал голкипер Матвей Сафонов, за которого проголосовало 21,7 процента.

Напомним, что Классон в ходе минувшего сезона был назван игроком месяца в сентябре и октябре 2018 года, а также стал третьим по итогам июля-августа 2018 года и мая 2019 года.

Классон перешел в "Краснодар" из шведского "Эльфсборга" в январе 2017-го за 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне хавбек провел 42 матча, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.

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