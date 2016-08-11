Кирилл Погребняк возвращается в "Томь", Павел пока думает

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов сообщил "СЭ", что нападающий Кирилл Погребняк подписал с клубом новый контракт. Напомним, что предыдущее соглашение 24-летнего форварда истекло по окончании прошлого сезона. К футболисту проявлял интерес израильский "Хапоэль" из Ашкелона. Также функционер рассказал об интересе томского клуба к форварду "Динамо" Павлу Погребняку.

- Кирилл Погребняк возвращается в "Томь", он подписывает новый контракт, - сказал Кудряшов.

- А вернуть его брата Павла желание есть?

- Сделали ему и "Динамо" предложение. Окончательного решения пока нет. (Сергей АСТАХОВ)