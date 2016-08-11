Кирилл Погребняк возвращается в "Томь", Павел пока думает
11 августа 2016, 12:05
Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов сообщил "СЭ", что нападающий Кирилл Погребняк подписал с клубом новый контракт. Напомним, что предыдущее соглашение 24-летнего форварда истекло по окончании прошлого сезона. К футболисту проявлял интерес израильский "Хапоэль" из Ашкелона. Также функционер рассказал об интересе томского клуба к форварду "Динамо" Павлу Погребняку.
- Кирилл Погребняк возвращается в "Томь", он подписывает новый контракт, - сказал Кудряшов.
- А вернуть его брата Павла желание есть?
- Сделали ему и "Динамо" предложение. Окончательного решения пока нет. (Сергей АСТАХОВ)
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 3-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю