Кирилл Панченко: "Хотел играть и прогрессировать в ФНЛ. Мне это удалось"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко отметил, что и в чемпионате России готов взять на себя бремя лидера команды. Напомним, что в минувшем сезоне форвард провел 34 матча в чемпионате ФНЛ и забил 24 мяча, также на его счету один гол в трех встречах Кубка России.

– Больше сил отнимает РФПЛ, где уровень футбола выше, или ФНЛ, в которой больше матчей?

– Мне кажется, все одинаково, потому что профессиональные футболисты готовятся к каждому матчу, – сказал Панченко. – В ФНЛ было много перелетов, но ничего страшного.

– Что вы для себя вынесли из сезона, проведенного в ФНЛ?

– Я сюда и пришел, чтобы подняться с командой в РФПЛ. Мне это удалось. Я хотел играть, прогрессировать.

– Вы были одним из лидеров команды в ФНЛ. Готовы ли взять на себя такую же ношу в премьер-лиге?

– Всегда готов. Но только сезон покажет, кто как будет действовать.

– Вы стали лучшим бомбардиром ФНЛ. Способны ли повторить это достижение в РФПЛ?

– Я и в ФНЛ не ставил планку забить столько мячей. Если будет получаться забивать и здесь, то постараюсь делать это как можно чаще.

– Вы сказали, что в премьер-лиге команды играют в более открытый футбол, значит, вы больше забьете?

– Логично, но там будет уже другой уровень. Если не будет таких свободных зон, как в ФНЛ, то придется потрудиться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)