Кирилл Новиков: «Во втором тайме, по-моему, мы остались в раздевалке»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков остался недоволен игрой команды во втором тайме товарищеского матча против «Сочи» (1:3). Бело-голубые за тайм пропустили три мяча.

— В первом тайме действовали компактно, хорошо переходили из обороны в атаку, — рассказал Новиков в интервью клубному каналу москвичей. — И сопернику ничего не дали создать. То есть первый тайм понравился.

Во втором тайме, по-моему, мы остались в раздевалке. И это проблема. Единственный плюс — это то, что случилось это здесь и сейчас, а не позже. Есть время проанализировать ошибки. Провалили вторую половину.

В первом тайме Комличенко здорово цеплялся за мяч, было поддержка. Но во втором тайме инсайды не всегда бежали туда, куда нужно было. Это тактические моменты.