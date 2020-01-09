Кирилл Новиков поприветствовал своего отца в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поприветствовал своего отца, Александра Новикова, который вошел в тренерский штаб бело-голубых. Предыдущим местом работы 64-летнего специалиста был «Сочи», в котором он трудился в тренерском штабе Александра Точилина.

— Добро пожаловать домой! Вернули рекордсмена «Динамо» в родной клуб, — написал Кирилл Новиков в Instagram, приложив фото, на котором генеральный директор Динамо Юрий Белкин жмет Новикову-старшему руку.

Напомним, Александр Новиков — рекордсмен бело-голубых по количеству проведенных матчей в чемпионатах страны — 327.