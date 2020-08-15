Кирилл Новиков: «Моро должен присоединиться к «Динамо» в понедельник»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подтвердил переход в команду полузащитника загребского «Динамо» Николы Моро.

— Говорят, что в «Динамо» скоро может приехать Николо Моро...

— Он уже, можно сказать, у нас, мы ждем его приезда, — сказал в эфире «Матч ТВ» Новиков. — Есть проблемы с пересечением границы, это зависит не от нас и не от него. В понедельник он должен прибыть в Москву и приступить к занятиям.

— Кто-то еще перейдет в команду?

— Может быть (улыбается).