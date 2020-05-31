Кириченко призвал не менять названия лиг
Экс-нападающий ЦСКА и «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением об изменении названия лиг — РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.
— Я вообще не вижу здесь никакой разницы, — цитирует Кириченко Rusfootball. — Нынешние названия — вполне нормальные. Мне кажется, что лучше оставить так, как есть сейчас. Это, наверное, больше вопрос к маркетологам, как на что влияет название, что от чего зависит. Но, повторюсь, на мой взгляд, лучше оставить как есть. Мы уже привыкли к этому. Жизнь идет вперед, и, наверное, нет смысла к чему-то возвращаться. Мне вообще сложно понять, что движет этим желанием, потому что я даже еще пока не видел этой новости.
Дополнительная информация:
https://www.rusfootball.info/pliga/1146612561-dmitriy-kirichenko-rpl-i-fnl-normalnye-nazvaniya-ne-vizhu-smysla-k-chemu-to-vozvraschatsya.html