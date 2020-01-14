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«Кидали мяч, водили его одним местом». Карпин вспомнил самые необычные тренировочные сборы

16:00
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Бывший футболист сборной России Валерий Карпин рассказал о самых сложных сборах в своей карьере.

— В Таллине вы тренировались у Валерия Овчинникова. Коротко, что такое сборы в союзные времена?

— 7:30 — подъем. Зарядка. Причем это три тысячи метров над уровнем моря, — рассказал Карпин в эфире Youtube-канала «Красава». - Дышать невозможно. Пробежаться, продышаться 8-10 километров по снегу. На завтрак, не моясь. И сразу на тренировку: 10 по тысяче метров, семь по две тысяче, 12 по 800. На этом сборе не было мячей. Вечером типа с мячом, где снега больше, чем по колено. Бегаешь, проваливаешься. Кидали мяч, водили его одним местом. После ужина тренировка в бассейне.

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