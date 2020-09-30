Kicker: «Вольфсбург» и «Штутгарт» претендуют на форварда «Динамо» Филиппа

«Вольфсбург» хочет усилиться нападающим «Динамо» Максимилианом Филиппом, сообщает Kicker.

По информации источника, 26-летний немец заинтересован в возвращении на родину, при этом переговоры с «Вольфсбургом» не должны занять много времени, поскольку игрок практически договорился о переходе в команду прошлым летом, но сделка сорвалась из-за того, что полузащитник «волков» Йосип Брекало решил остаться в клубе. Сообщается, что единственной проблемой могут стать запросы «Динамо»: сделка оценивается как маловероятная в случае, если московский клуб запросит за Филиппа 20 миллионов евро (сумма, за которую бело-голубые купили игрока у дортмундской «Боруссии»).

Отмечается, что в услугах немца также заинтересован «Штутгарт», в случае со «швабами» речь идет не о полноценном трансфере, а об аренде.

В сезоне-2020/21 Филипп провел за «Динамо» 8 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 11 миллионов евро.