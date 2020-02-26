Экс-форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, передеший в «Сочи», готов к перезапуску карьеры.

— Думаю, если Саша будет усердно тренироваться и выполнять все установки тренерского штаба, у него все получится, — цитируют «Известия» Кураньи. — Он готов к перезапуску своей карьеры. Кокорин — сильный футболист, и я думаю, что «Сочи» — хороший вариант для него сейчас. Надеюсь, ему удастся здорово себя проявить во второй части сезона.