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Кержаков прокомментировал блокировку банковских счетов

14:22
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Экс-форвард «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала его счета еще в январе после заявления бывшей супруги в суд.

— Блокировка счета произошла тогда, когда на меня подали в суд, — приводит «РИА Новости» слова Кержакова. — Это произошло в январе. Прошло уже 11 месяцев, а сейчас эта информация всплывает. Как мне надо реагировать? На меня подали иск, связано это с первой супругой. Она подала на меня в суд.

Ранее сообщалось, что экс-игрок подал три иска на бывшую супругу Марию. Он хочет приостановить выплату алиментов, частично освободить себя от уплаты долгов по алиментам с 13 до 4 миллионов рублей и снизить их размер с 300 тысяч до 43 тысяч в месяц.

Кержаков также подал иск на судебного пристава. Из-за долгов тренер является невыездным.

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