Кержаков прекратил суд за право опеки над сыном

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков сообщил, что он больше не будет судиться с бывшей женой Миланой Тульпановой по поводу опеки над их сыном Артемием. По его словам, он слишком редко видится с ребенком.

– Я решил прекратить эти бессмысленные судебные процессы и согласиться с исковыми требованиями стороны Миланы, – написал Кержаков в Инстаграме. -Хочется быть с Артемием, как можно чаще, и воспитывать его так, как это возможно в ситуации, когда родители не живут вместе. За эти 4 месяца, что сын живет не со мной, я виделся с ним 6 раз. Мне запрещали и запрещают встречаться с Артемием под разными предлогами. Последний запрет был связан с тем, что я согласился на развод, не пытайтесь это понять – не объяснимо.

До этого, мне месяц запрещали приходить к сыну, так как я позвонил по видеосвязи и дал поговорить Артемию с его бабушкой, дедушкой и братом (и ещё масса разного бреда). На сегодняшний день, условием моих встреч с ребенком обозначен конец судебного процесса. Надеюсь, это все закончится во вторник и наши с Артемием встречи станут чаще, чем 1 раз в месяц по 40 минут в закрытой комнате.