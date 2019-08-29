КДК РФС дисквалифицировал на 2 матча тренера вратарей «Крыльев» Гауса

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что тренер по вратарям «Крыльев Советов» Виктор Гаус дисквалифицирован на 2 матча чемпионата России за инцидент с судейской бригадой в подтрибунном помещении после матча 7-го тура премьер-лиги со «Спартаком».

— После матча произошел инцидент в подтрибунном помещении, — сказал Григорьянц журналистам. — Тренер по работе с вратарями Виктор Гаус оскорбил судейскую бригаду с использованием нецензурных выражений. Непосредственно Гаус сегодня участвовал в заседании по видеосвязи, принес извинения, признал свою вину. Это первое нарушение у Гауса как у тренера, да и как игрока — тоже. «Крылья Советов» просили применить минимальные наказания и не применять штраф. Мы пошли на встречу клубу, применили наказание — дисквалификация на 2 матча, но без штрафа. (Александр Рогулев)

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