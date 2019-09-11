«Каждый год с медалью». Ещенко получил награду вместе с молодежкой «Спартака»

На базе «Спартака» в Тарасовке состоялась церемония награждения дублеров за второе место в молодежном первенстве премьер-лиги-2018/19. Серебряную медаль получил и 35-летний защитник Андрей Ещенко, который в прошлом сезоне провел несколько матчей за молодежку.

— Серебренные медали в молодежной команде. Каждый год с медалью, — отметил Ещенко в своем Instagram.

Защитник выступает за «Спартак» с 2016 года. В составе красно-белых он выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17 и Суперкубок России в 2017 году.