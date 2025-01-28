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Сегодня, 19:02

Кавазашвили — о высказываниях Кокорина: «Только «Спартак» протянул ему руку помощи! А у него обида на российский футбол»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-футболиста «Спартака» Александра Кокорина о красно-белых.

«Только «Спартак» протянул ему руку помощи и пригласил. Я не знаю, почему Кокорин отзывается в целом о футбольном клубе в таком невежественном тоне, но «Спартак» сделал для него больше, чем другие команды. Александр там почти не играл, но, как я уведомлен, он получил достаточно большие деньги, оттуда же выпрыгнул и поехал за рубеж. Я не хотел бы осуждать действия Александра, потому что обида у него на российский футбол имеется», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В 2020 году, имея статус свободного агента, Кокорин заключил контракт со «Спартаком». В составе красно-белых нападающий участвовал в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.

Вероника Ольшукова

Александр Кокорин
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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