Кашшаи улетел на Мальдивы. Чем он там будет заниматься?
16:53
Как стало известно «СЭ», глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи отправился на Мальдивы. Там он послезавтра будет судить матч за Суперкубок между местным чемпионом и обладателем кубка — «Мазией» и «Иглз».
Как сообщили представители футбольной ассоциации Мальдив, Кашшаи уже прибыл в эту страну, где помимо судейства упомянутой игры в рамках программы ФИФА он проведет семинар для арбитров. (Александр Бобров)
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