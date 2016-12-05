Карякин хотел бы приобрести акции "Спартака"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что хотел приобрести акции "Спартака" в случае его выхода на IPO. Сегодня 26-летний россиянин, уступивший в матче за шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену, нанесет первый удар по мячу в матче 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин".

- Если "Спартак" выпустит акции, то я готов был бы их приобрести, - цитирует ТАСС Карякина. - А что, деньги же надо куда-то вкладывать после матча с Магнусом.