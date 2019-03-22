Каррера рассказал, когда может вернуться в Россию

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, при каких обстоятельствах вернется в Россию. Это произошло в шоу Марии Командной на YouTube.

– Чтобы я вернулся в РПЛ, нужно, чтобы кто-то меня пригласил. Я себя великолепно чувствовал в России, и в Москве в частности. Вернулся бы в эту страну без проблем и с удовольствием. Давайте подождем окончания чемпионата, а там посмотрим. Может быть, какие-то предложения и будут.



Работа в Италии или России? Выбор зависит от того, какие планы и амбиции у команды. Я не вижу особой разницы между этими странами, как и любой другой страной. Важно найти команду, у которой есть желание развиваться, которая предоставит тебе то, из чего ты построишь что-то хорошее, – сказал Каррера.

Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 год и привел клуб к победе в чемпионате России.