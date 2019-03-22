Каррера рассказал, как к нему относятся болельщики "Спартака"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, как к нему относятся болельщики "Аталанты" и московского клуба. Это произошло в шоу Марии Командной на YouTube.

– Как вы думаете, какие фанаты любят вас больше: "Аталанты" или "Спартака"? У вас есть песня "Super Massimo" (композиция была создана во время выступлений Карреры за "Наполи" – Прим. "СЭ"), а вот российские фанаты про вас ничего не спели.

– Думаю, что любят меня одинакого. В "Аталанте" я играл семь лет, выигрывал чемпионат. На поле я всегда отдавал максимум. Точно также я делал два с половиной года в "Спартаке", не играя, но делая все, для того чтобы играла команда, – сказал Каррера.

Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 год и привел клуб к победе в чемпионате России, а также завоевал с ним Суперкубок России.