Каррера раскрыл загадку матча с «Уралом». После него «Спартак» провалил финиш сезона-2017/18

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о том, что случилось перед гостевой игрой чемпионата с «Уралом» в середине апреля 2018 года. Красно-белые уступили в Екатеринбурге со счетом 1:2, после чего вылетели в полуфинале Кубка после поражения о «Тосно» и не смогли попасть в двойку лучших в лиге.

Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок.

— По поводу известного матча с «Уралом». Правда ли, что команда была недовольна тем, что приходилось выполнять большую физическую работу — поднимать штанги с большим весом, и с этого начался кризис.

— Я смотрю на это немножко по-другому. Думаю, что команда была недовольна тем, что мы поехали в Екатеринбург за два дня до матча. Никогда этого не говорил: произошел определенный момент перед игрой.

— Какой?

— Случай, каких раньше никогда не было. Не знаю, по какой причине это случилось, может быть, определенным образом ощущал этот матч... Я совершил ошибку: выставил на поле четыре русских игрока.

— То есть не вписались в лимит. Кто был тем русским, которого не хватало, кого вы не поставили?

— Глушаков. Потому что я принял решение провести в этом матче ротацию. Когда мне сказали, что нужен еще один русский, я поставил Глушакова. Я не знаю, нашептал ли ему кто-то. Тот матч мы провели плохо, вся команда. Он навредил всей команде. С того момента у кого-то все время что-то зудело, как это было в начале сезона. Мы проиграли в Екатеринбурге, проиграли полуфинал Кубка дома, проиграли «Ахмату» и потеряли возможность занять второе место в чемпионате, что не являлось бы плохим результатом. Я уверен, что физическое состояние — последнее, что можно вписывать в эту ситуацию. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь