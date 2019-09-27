Каррера отметил, что ему непросто давался русский язык

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что пытался учить русский язык, но это было непросто. С командой он общался через переводчика.

— У меня был переводчик, он говорил на итальянском, — цитирует Карреру Tuttomercatoweb. — Он использовал мою интонацию. Когда я злился, он в точности передавал это. У меня не было проблем с этим. Конечно, когда мне нужно было говорить на русском, он был всегда нужен. В других ситуациях я мог использовать английский. Я пробовал учить русский язык, но это было непросто. Когда нужно произнести эмоциональную речь, есть два варианта: или хорошо знать язык, или делать это на итальянском.

55-летний Массимо Каррера вместе со «Спартаком» выиграл чемпионат и Суперкубок России. 22 октября 2018 года он был отправлен в отставку.

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