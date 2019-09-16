Каррера объяснил, почему бы больше не хотел общаться с Пилипчуком

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал об уходе из команды своего помощника Романа Пилипчука. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок. Пилипчук покинул московский клуб, сделав заявление на финише сезоне-2017/18.

— Что вы сделали не так в период работы в «Спартаке»? Почему в какой-то момент все сломалось?

— На самом деле я не знаю, в чем я мог ошибиться во втором сезоне. Меня клевали за то, чего я не делал, обвиняли в определенных ситуациях, где я вообще не участвовал. Я привел двух ассистентов из Италии, потому что была потребность расширить тренерский штаб — мы играли в трех турнирах. Но я никого не хотел обделить этим. Увы, не все видели в этом пользу.

— Как вы, спустя время, смотрите на поступок Пилипчука? Знаете, почему он это сделал?

— Нет, я не могу знать, что в тот момент пронеслось у него в голове. Я не знаю, по какой причине он сделал это. Этот вопрос вам стоит задать ему.

— Вы с ним не общались после этого нашумевшего заявления?

— Нет, я не общался и не хотел бы больше этого делать. Я считаю, что он повел себя абсолютно неправильно. Вся ситуация преподносилась так, будто чемпионство — заслуга Пилипчука, а я исполнял лишь роль мотиватора. Позже мы увидели его тренерский опыт. Что произошло — то произошло. Пусть каждый сам делает свои выводы. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь