Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вспомнил самую памятную игру за все время работы в московской команде.

— Самый памятный матч? Против «Севильи». Выиграть в Лиге чемпионов со счетом 5:1 — это непросто, — сказал Каррера во время прямого эфира Instagram с журналисткой Марией Командной.

55-летний Каррера тренировал красно-белых с 2016-й по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и выигрывали Суперкубок страны-2017.

Итальянец тренирует афинский АЕК с 9 декабря 2019-го.