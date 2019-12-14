Карпин в Instagram посмеялся над комментариями о судействе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил юмор своих подписчиков в Instagram. В пятницу он опубликовал видео с тренировки, на котором один из тренеров команды, пытаясь отобрать мяч у игрока, теряет равновесие и грубо сбивает его.

Карпин поставил смеющиеся смайлики под комментариями «Игрок сыграл в мяч и никакого нарушения не было» и «Контакта не было, просто у него слабые ноги». Пользователи, которые оставили эти сообщения, приписали их авторство известным российским судьям.

«Тренер-убийца, не щадим никого». Карпинопубликовал видео с прошлогоднего сбора «Ростова»