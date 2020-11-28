Карпин рассказал, почему не играет Песьяков и когда вернется Хасимото
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» объяснил, почему в воротах играет не Сергей Песьяков, а Егор Бабурин. Также специалист рассказал, когда вернется в строй Кэнто Хасимото.
— Песьяков получил небольшое повреждение, поэтому играет Бабурин, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
— Какое состояние Хасимото? Когда его ждать?
— Приблизительные сроки — в марте. Осталось три недели до конца года, до конца этого отрезка уже не сыграет.
Еще Мамаева нет, но если сейчас вспоминать, кто отсутствует... Исходим из нынешних реалий. Что есть, то есть.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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