Карпин рассказал, почему не играет Песьяков и когда вернется Хасимото

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» объяснил, почему в воротах играет не Сергей Песьяков, а Егор Бабурин. Также специалист рассказал, когда вернется в строй Кэнто Хасимото.

— Песьяков получил небольшое повреждение, поэтому играет Бабурин, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

— Какое состояние Хасимото? Когда его ждать?

— Приблизительные сроки — в марте. Осталось три недели до конца года, до конца этого отрезка уже не сыграет.

Еще Мамаева нет, но если сейчас вспоминать, кто отсутствует... Исходим из нынешних реалий. Что есть, то есть.