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Карпин рассказал, почему не играет Песьяков и когда вернется Хасимото

18:50
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» объяснил, почему в воротах играет не Сергей Песьяков, а Егор Бабурин. Также специалист рассказал, когда вернется в строй Кэнто Хасимото.

— Песьяков получил небольшое повреждение, поэтому играет Бабурин, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

— Какое состояние Хасимото? Когда его ждать?

— Приблизительные сроки — в марте. Осталось три недели до конца года, до конца этого отрезка уже не сыграет.

Еще Мамаева нет, но если сейчас вспоминать, кто отсутствует... Исходим из нынешних реалий. Что есть, то есть.

Ростов — Динамо

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