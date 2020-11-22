Карпин оценил игру «Ростова» с «Рубином». Тренер не всем доволен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после гостевого матча 15-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» (2:0) не разделил мнения, что у его команды в этой встрече многое получилось. При этом он отметил роль всех футболистов основного состава, кто выбывал из строя на разное время.

— Не скажу, что сегодня все получилось — наоборот, многое не получилось, — сказал Карпин. — Первые минуты до травмы Хашимото было все хорошо. Потом что-то надломилось, но в конце первого тайма вроде опять выправили. Во втором все было более-менее. Но в целом, понятно, что не лучшая игра.

— Норманн и Байрамян вернулись, Матиас снова вел игру, Хорен сделал дубль. Команде очень сильно не хватало их двоих?

— Не хватает и не хватало из тех, кто больные и кого нет, не только двух, а всех. Поэтому пока еще могут быть такие результаты — из огня да в полымя. И у нас еще может какое-то время шатание происходить.

Много ребят новых — дело даже не в том, что молодые, а просто тех, кто должен влиться, встроиться в коллектив. Понятно, любой футболист, который провел долгое время (год или два) с нами, это чувствуется. А новички, так скажем, еще не вписались совсем. И работы — непочатый край, с новичками — в большей степени, да и с теми, кто дольше в команде, работа не останавливается. Самое главное для новичков — нужно время.