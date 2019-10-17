Карпин настроен решительно на матч «Ростова» с «Зенитом»

В преддверии матча 13-го тура «Зенит» — «Ростов» ростовский клуб поделился в официальном Twitter поделился фотографиями с тренировок главного тренера команды Валерия Карпина.

После 12 туров «Ростов» набрал 26 очков, cтолько же у — «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита». По дополнительным показателям ростовский клуб занимает второе место.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится 19 октября в 19.00 по московскому времени.

Главный в деле ?? pic.twitter.com/fdNAmV9VNF — Football Club Rostov (@rostovfc) October 17, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр