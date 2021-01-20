Карпин: «На сборах меньше всего важен результат»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру команды в контрольном матче с испанским «Альхесирасом» на сборах в Марбелье. Дончане победили со счетом 5:1.

— На сборах меньше всего важен результат матча, — цитирует официальный сайт «Ростова» Карпина. — Выиграли или проиграли — не важно. Главное — посмотреть в чем надо прибавлять, чему еще больше уделять внимания и времени. Эти игры для этого и нужны.

Если бы стояла задача кого-то обыграть, то составы были бы другие, они не были бы смешанными. Получится кого-то обыграть — да, хорошо, все счастливы. Но такой задачи перед нами нет. Мы хотим хорошо подготовиться к весенней части сезона, вернуть в строй всех травмированных.