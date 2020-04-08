Карл Старфельт: «Нужно любить сумасшедшие приколы Слуцкого»

Защитник «Рубина» Карл Старфельт поделился мнением о главном тренере команды Леониде Слуцком. Швед перешел в казанский клуб перед началом сезона.

— Приход Слуцкого стал для меня новым началом, — приводит слова Карла Inoprosport со ссылкой на Afonbladet. — Я хорошо отыграл три весенних матчах. Мне удалось показать свой уровень, и теперь я и дальше рассчитываю играть в основе «Рубина». Конечно, определяющую роль будет играть здоровье.

Когда я заиграл, мне стало лучше. Плюс к тому я стал больше понимать русский язык после занятий с преподавателем. В «Рубине» я сдружился с датчанином Оливером Абильгором, перешедшим в клуб этой зимой. Казань — красивый город, и мы с Оливером иногда выбирались погулять. В общем, весной все складывалось позитивно, но потом случилась эта история с коронавирусом.

Слуцкий — опытный наставник, поработавший в Европе и хорошо разговаривающий на английском языке. Мне он нравится как тренер. Слуцкий — лидер и приятный человек.

Наши упражнения для тимбилдинга были очень-очень веселыми, много было необычного. Нужно любить сумасшедшие приколы Слуцкого. Мы соревновались в пейнтбол, играли в футбол, находясь в резиновых шарах, а еще занимались чем-то вроде настольного футбола, только использовали головы и дули на мяч — потом это упражнение получило большую популярность в соцсетях.

Слуцкий не стесняется предлагать подобные смешные вещи, а еще на зимних сборах ему пришлось петь, ведь он тоже был новичком. Он исполнил несколько русских песен, это был большой успех. Мне петь не довелось, ведь я пришел в «Рубин» летом, а тогда этой традиции еще не было.