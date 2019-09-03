Караваев взял в «Зените» 15-й номер

Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев определился с игровым номером, под которым будет выступать за питерцев. Он взял 15-й номер, сообщается в официальном Twitter клуба.

Караваев — воспитанник ЦСКА, провел за основной состав армейцев два матча. Сезон-2014/15 отыграл на правах аренды в чешской «Дукле», следующую кампанию — в «Яблонце».

31 января 2018-го присоединился к голландскому «Витессу». Караваев сыграл за клуб из Голландии 65 матчей, забил два мяча и сделал 9 результативных передач.

Караваев стал игроком «Зенита»