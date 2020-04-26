Караваев рассказал об интересе «Лацио»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в своем Instagram ответил на вопросы болельщиков.

— Выдели самого сильного партнера по команде за всю карьеру?

- Мартин Эдегор. Если вернется в «Реал», у него все получится. А в «Зените» — Малком.

— В «Витессе» были какие-то предложения из Европы?

— Конкретных не было. Еще когда играл в Чехии вроде бы «Лацио» интересовался.

— Реально «Зениту» повторить выступление «Аякса» в Лиге чемпионов?

— Надеюсь, что реально.

В 22 матчах текущего сезона на счету Караваева гол и пять результативных передач.