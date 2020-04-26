Караваев рассказал об интересе «Лацио»
01:55
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в своем Instagram ответил на вопросы болельщиков.
— Выдели самого сильного партнера по команде за всю карьеру?
- Мартин Эдегор. Если вернется в «Реал», у него все получится. А в «Зените» — Малком.
— В «Витессе» были какие-то предложения из Европы?
— Конкретных не было. Еще когда играл в Чехии вроде бы «Лацио» интересовался.
— Реально «Зениту» повторить выступление «Аякса» в Лиге чемпионов?
— Надеюсь, что реально.
В 22 матчах текущего сезона на счету Караваева гол и пять результативных передач.