Карапетян: «Тедеско был в шоке от ситуации в «Тамбове»

Нападающий «Тамбова» Александр Карапетян рассказал о беседе с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после матча 17-го тура Тинькофф-РПЛ (1:5). На игру не вышло несколько футболистов тамбовской команды, бойкотировавшие матч из-за долгов.

«После свистка ко мне подошел Доменико Тедеско. Мы успели поговорить на немецком и поделиться впечатлениями от матча, — цитирует sport24 Карапетяна. — Я ему рассказал про наши нынешние проблемы в «Тамбове», на что он спросил, как мы так настроились на игру при таких проблемах. Тедеско был в шоке от ситуации в «Тамбове», потому что такие вещи в Германии вообще не случаются».