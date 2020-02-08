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Джикия раскритиковал судейство в матче с «Партизаном»

15:05
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» прокомментировал ход игры. Встреча проходит в Дохе (Катар).

— Потому что на судьяхй сэкономили, непонятно, кто вообще судит, — сказал Джикия в эфире телеканала «Матч Премьер». — Ошибки в пользу «Спартака»? Три игры и всё время какие-то решения странные принимают: ставят пенальти, придумывают фолы. Согласен, что неровно провели первый тайм. Не знаю, сейчас посмотрим, внесем корректировки. Надеюсь, что исправим ситуацию. Нужно не просто бить вперед, а играть в свой футбол, контролировать мяч.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Партизан».

Спартак — Партизан

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