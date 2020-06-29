Капитан «Ахмата» Уциев выбыл до конца сезона

Капитан «Ахмата» Ризван Уциев не выйдет на поле в оставшихся играх сезона-2019/20, сообщает официальный сайт клуба. После карантина защитник работал по индивидуальной программе из-за рецидива старой травмы.

В настоящее время Уциев проходит углубленное обследование в клинике в Германии. Решается вопрос хирургического вмешательства, скорее всего, футболисту предстоит операция на паховые кольца.

В нынешнем сезоне 32-летний защитник провел 14 матчей в премьер-лиге, отметившись 1 голевой передачей, а также вышел на поле в одной игре Кубка страны.