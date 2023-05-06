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Сегодня, 19:45

Канчельскис уверен, что Мостовой сможет стать тренером клуба РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о тренерских перспективах Александра Мостового.

«Видел, как показали Мостового. Он замахнулся на такую лицензию! Там платиновая или золотая, как мне показалось! Это хорошо. Почему нет. Он все же здорово поиграл во многих странах. Все-таки футбольный человек. У него должно все получиться. Может ли Александр работать в клубе РПЛ? Конечно, может! Если у нас берут тренеров из серии Б», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее Мостовой заявил, что намерен подать заявку этим летом на обучение на тренера категорий A и B.

Александр Мостовой
Андрей Канчельскис
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
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Ростов – Факел
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Зенит

 8
И К Ж
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