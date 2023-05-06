Канчельскис уверен, что Мостовой сможет стать тренером клуба РПЛ

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о тренерских перспективах Александра Мостового.

«Видел, как показали Мостового. Он замахнулся на такую лицензию! Там платиновая или золотая, как мне показалось! Это хорошо. Почему нет. Он все же здорово поиграл во многих странах. Все-таки футбольный человек. У него должно все получиться. Может ли Александр работать в клубе РПЛ? Конечно, может! Если у нас берут тренеров из серии Б», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее Мостовой заявил, что намерен подать заявку этим летом на обучение на тренера категорий A и B.