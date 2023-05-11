Канчельскис назвал Семина еще молодым и перспективным тренером

Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис поздравил экс-главного тренера «Локомотива» Юрия Семина с днем рождения.

«Он еще молодой и перспективный тренер! Здоровья ему, такие специалисты нужны нашему футболу. Думаю, он еще не сказал своего последнего слова в футболе, пока у нас проходимцы переходят из одной команды в другую. Думаю, ему можно еще поработать, но тут уже зависит от руководителей клубов. Молодым тренерам не хватает опыта, но они кому-то сказки о своих навыках рассказывают. Желаю Юрий Павловичу, чтоб он ещё поработал где-то. Буду переживать за него и болеть. Его можно поставить в один ряд с Бесковым, Лобановским, Ивановым, Кучеревским, Газзаевым, Емцем, Садыриным, Бышовцем, Романцевым и остальными», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 11 мая, Семину исполнилось 76 лет. Специалист тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив», «Ростов» и многие другие клубы. Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.