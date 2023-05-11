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Сегодня, 20:55

Канчельскис назвал Семина еще молодым и перспективным тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис поздравил экс-главного тренера «Локомотива» Юрия Семина с днем рождения.

«Он еще молодой и перспективный тренер! Здоровья ему, такие специалисты нужны нашему футболу. Думаю, он еще не сказал своего последнего слова в футболе, пока у нас проходимцы переходят из одной команды в другую. Думаю, ему можно еще поработать, но тут уже зависит от руководителей клубов. Молодым тренерам не хватает опыта, но они кому-то сказки о своих навыках рассказывают. Желаю Юрий Павловичу, чтоб он ещё поработал где-то. Буду переживать за него и болеть. Его можно поставить в один ряд с Бесковым, Лобановским, Ивановым, Кучеревским, Газзаевым, Емцем, Садыриным, Бышовцем, Романцевым и остальными», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 11 мая, Семину исполнилось 76 лет. Специалист тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив», «Ростов» и многие другие клубы. Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005119668_kanchelskis_semin_esche_molodoy_i_perspektivnyiy
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

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Крылья Советов

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Локомотив

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Локомотив

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