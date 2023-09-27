Камоцци прокомментировал отсутствие Джикии в старте «Спартака» на матче с «Динамо»

Итальянский функционер Франко Камоцци рассказал, что думает об игре «Спартака» в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Джикия на скамейке? Это не просто так: сейчас Бабич здорово играет. Я думаю, что если Джикия настоящий лидер, то никаких проблем возникнуть не должно. Сейчас Бабич играет лучше, это нужно принять», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В этом сезоне 29-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. После 9 туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и расположился на 4-м месте.