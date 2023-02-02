Камоцци назвал Карпина лучшим тренером РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучшего тренера РПЛ в первой части сезона-2022/2023.

«Для меня лучший тренер РПЛ на сегодняшний день — Карпин. Его работа в «Ростове», с учетом отсутствия в команде легионеров, вызывает уважение. Место в тройке чемпионата России — отличный результат первой части сезона. Поэтому до зимнего перерыва Карпин — сильнейший тренер РПЛ. Посмотрим, как будет в конце чемпионата. Может ли Карпин в будущем возглавить европейский клуб? Да, он способен. Почему нет?» — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).