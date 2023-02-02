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Сегодня, 18:46

Камоцци назвал Карпина лучшим тренером РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучшего тренера РПЛ в первой части сезона-2022/2023.

«Для меня лучший тренер РПЛ на сегодняшний день — Карпин. Его работа в «Ростове», с учетом отсутствия в команде легионеров, вызывает уважение. Место в тройке чемпионата России — отличный результат первой части сезона. Поэтому до зимнего перерыва Карпин — сильнейший тренер РПЛ. Посмотрим, как будет в конце чемпионата. Может ли Карпин в будущем возглавить европейский клуб? Да, он способен. Почему нет?» — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-karpin-luchshij-trener-rpl-ego-rabota-v-rostove-vy-zy-vaet-uvazhenie/
Валерий Карпин
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ФК Ростов
Франко Камоцци
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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Спартак

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