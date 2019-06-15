Калинин присоединился к "Динамо" на сборах

Новичок клуба Игорь Калинин прибыл в Австрию для прохождения сбора с командой, сообщает официальный Твиттер "Динамо".
Бело-голубые подписали с 23-летним защитником трехлетнее соглашение. По данным "СЭ", стоимость трансфера футболиста из "Рубина" обошлась "Динамо" в 500 тысяч евро.
В сезоне 2018/19 Калинин сыграл восемь матчей за "Рубин", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Третий новичок #Динамо в летнюю трансферную кампанию Игорь Калинин прибыл на сбор бело-голубых в Австрию 🔥💙 pic.twitter.com/jjp60uN9aH– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 15, 2019
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