Калинин из-за травмы пропустит три матча «Факела»

Защитник «Факела» Игорь Калинин из-за травмы пропустит ближайшие три матча команды, сообщает «РБ Спорт».

28-летний россиянин в матче с «Крыльями Советов» (2:0) травмировал задню поверхность бедра. Повреждение оказалось не столь серьезным, поэтому он должен восстановиться ближе к сентябрьской паузе в чемпионате.

В этом сезоне на счету защитника 4 матча в составе воронежского клуба и 1 голевая передача.