Калиниченко рассказал, как Моцарт помочился ему в душевую кабину

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко рассказал, что в клубах царит особенная атмосфера, и некоторые шутки могут показаться в обычном коллективе неприемлемыми. Так 41-летний украинский хавбек вспомнил, как бразилец Моцарт помочился ему в душевую кабинку после игры.

— Футбольный коллектив выходит за рамки нормального восприятия, нормального коллектива, даже офисного, — сказал Калиниченко в интервью YouTube-каналу «Футбольный хейт». — Там шутки совершенно другие могут быть. За такую одну шутку Дзюбу с Азмуном немножко не поняли везде.

А я могу сказать, это все внутри команды нормально. Они не должны просто выходить из команды. Тогда сразу начинаются вопросы морали и этики. А там нету морали и этики. Там просто такая атмосфера в команде.

Сказать вообще можно все что угодно. Например, в душевых кабинах... Моцарт мне когда-то нассал в этот... Стоим мы, рядом кабинки, стоим после игры, моемся, он взял мне в кабинку нассал. И заходит Григорьич покойный, Федотов: «Калина, ... твою, сходи в туалет поссы». А я как ему объясню, что это эта падла толстая нассала?

Но это нормальные вещи, поржали и забыли. Я выскочил из душевой, а этот ржет стоит.

Калиниченко выступал за красно-белых с 2000-го по 2008 год. На его счету более 100 матчей за «Спартак». Моцарт играл за московский клуб с 2005-го по 2009-й.