"Как вам в небесной лиге?" "Сочи" шутит над "Тосно"

"Тосно" и "Сочи" обсудили в Твиттере начало календаря следующего сезона в чемпионате России. Команда из Ленинградской области прекратила свое существование летом 2018 года.

Официальный Твиттер ФНЛ, где в прошлом сезоне выступали "Сочи" и "Тамбов", пожелал удачи командам в РПЛ. В первом туре "Зенит" сыграет с "Тамбовом", а "Сочи" поедет в гости к "Спартаку". "Тосно" незамедлительно отреагировало в Твиттере: "Не важно какое начало. Важно какой конец".

Не важно какое начало. Важно какой конец. — ФК ТОСНО (@fctosno) 6 июня 2019 г.

"Сочи" долго не раздумывало над ответом: "Как вам в небесной лиге там? Конкуренция высокая?"

Как вам в небесной лиге там? Конкуренция высокая? — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 6 июня 2019 г.

"Тосно" в сезоне-2017/18 выиграл Кубок России и вылетел из премьер-лиги.

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