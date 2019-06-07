10:15 | Футбол — РПЛ

"Как вам в небесной лиге?" "Сочи" шутит над "Тосно"

0
Обсудить

"Тосно" и "Сочи" обсудили в Твиттере начало календаря следующего сезона в чемпионате России. Команда из Ленинградской области прекратила свое существование летом 2018 года.

Официальный Твиттер ФНЛ, где в прошлом сезоне выступали "Сочи" и "Тамбов", пожелал удачи командам в РПЛ. В первом туре "Зенит" сыграет с "Тамбовом", а "Сочи" поедет в гости к "Спартаку". "Тосно" незамедлительно отреагировало в Твиттере: "Не важно какое начало. Важно какой конец".

 

"Сочи" долго не раздумывало над ответом: "Как вам в небесной лиге там? Конкуренция высокая?"

 

"Тосно" в сезоне-2017/18 выиграл Кубок России и вылетел из премьер-лиги.

Все о чемпионате России – здесь

Опрос

ВАР в РПЛ: вы за или против?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ