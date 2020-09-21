Как РПЛ играть в зрелищный футбол? РФС это обсуждал

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов в интервью «СЭ» рассказал, что в руководство РФС обсуждало вопрос зрелищной игры в чемпионате России.

— Обсуждаются ли в лиге то, чтобы играть в более зрелищный футбол?

— Это обсуждали на уровне РФС. Это было предложение Александра Валерьевича Дюкова. Речь шла о том, что нужно что-то делать, давайте запретим играть от обороны. Было много возражений, но мы сами долгое время строили игру от защиты и искали этому какие-то оправдания. Я не знаю, как это реализовать. Наверное, публика должна это требовать. Это правильный путь. (Севастиан Терлецкий)